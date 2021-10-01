Инфляция в Казахстане с начала года составила 6,2%

Инфляция в Казахстане с начала года (сентябрь 2021 г. к декабрю 2020 г.) составила 6,2%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,5%, непродовольственные – 5,7%, платные услуги – 5,1%. А за месяц (сентябрь 2021 г. к августу 2021 г.) инфляция составила 0,4%, цены на продовольственные товары повысились на 0,1%, непродовольственные – на 0,6%, платные услуги – на 0,7%.

Повышение цен за месяц отмечено на мясо птицы на 2,3%, крупу гречневую – на 1,7%, говядину – на 1,6%, конину – на 1,4%, сметану – на 1,2%, молоко пастеризованное, кефир, творог, сахар-песок – по 1,1%, макаронные изделия – на 1%, масло сливочное, хлеб – по 0,9%, муку – на 0,8%, кондитерские изделия – на 0,7%, масло подсолнечное, сыр, свинину – по 0,6%. Табачные изделия подорожали на 0,5%. Вместе с тем снижение цен зафиксировано на картофель на 9,5%, овощи свежие – на 8,7%, фрукты свежие – на 2,4%.

Прирост цен на мебель и предметы домашнего обихода составил 1,3%, автомобили – 0,9%, текстильные изделия – 0,8%, строительные материалы – 0,5%, одежду и обувь – 0,4%. Дизельное топливо подорожало на 3,8%, уголь каменный – на 1,9%, дрова – на 1,2%, газ сжиженный в баллонах – на 0,9%.

Услуги образования подорожали на 6,3%, стоматологические услуги, посещение бани – по 0,6%. Оплата за аренду жилья повысилась на 2,1%. Услуги воздушного пасажирского транспорта подешевели на 9,5%, а в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на холодную воду снизились на 0,6%.

Годовая инфляция составила 8,9%. За год цены на продовольственные товары повысились на 11,5%, непродовольственные – 7,5%, платные услуги – 6,8%.