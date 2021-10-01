В Алматы отопительный сезон начнется 2 октября

2 октября в Алматы начнется отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба акимата города, такое поручение дал аким Бакытжан Сагинтаев.

«По поручению акима города Б. Сагинтаева, новый отопительный сезон откроют заранее из-за неблагоприятных метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы», - говорится в сообщении акимата.

В первую очередь к отоплению подключат социальные объекты, далее будут подключать многоквартирные жилые дома, а затем иных потребителей.

Готовность теплоисточников, газовых сетей, котельных была обеспечена на 100% в конце сентября. Отопление будет подано на 8 257 объектов жилого фонда, 443 объекта образования и 91 объект здравоохранения.