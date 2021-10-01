В Алматы отопительный сезон начнется 2 октября

В первую очередь к отоплению подключат социальные объекты
2 октября в Алматы начнется отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба акимата города, такое поручение дал аким Бакытжан Сагинтаев.
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