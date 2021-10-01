В аэропорту Алматы его собрались встречать десятки человек
Арон Атабек прибыл в Алматы
скриншот из прямого эфира со страницы Жанболата Мамая в Facebook

Поэт и диссидент Арон Атабек вечером в пятницу прибыл в Алматы после того, как ранее в тот же день суд заменил ему оставшиеся почти три года в заключении на год ограничения свободы. В алматинском аэропорту его собралось встречать несколько десятков человек.

Как сообщило в прямом эфире «Радио Азаттык», дочь Атабека подтвердила в телефонном разговоре, что он прилетел в Алматы, но вышел с другого выхода. В аэропорту Алматы, тем не менее, продолжают оставаться десятки активистов.

В пятницу суд №2 города Павлодар заменил неотбытое Атабеком наказание в связи с болезнью.

В конце сентября правозащитники сообщили, что осужденный поэт и диссидент Арон Атабек госпитализирован в больницу. Ранее они направили в администрацию президента Казахстана петицию с призывом помиловать поэта, который провел в тюрьме больше 15 лет.

Арон Атабек после событий в «Шаныраке» в Алматы в 2006 году был осужден на 18 лет, его обвинили в организации беспорядков, приведших к гибели полицейского. Правозащитники в последние годы выражали обеспокоенность состоянием здоровья 68-летнего диссидента. В августе этого года после встречи с Атабеком в тюрьме участники Национального превентивного механизма сообщили, что состояние поэта значительно ухудшилось.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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