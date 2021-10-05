Total инвестирует в месторождение Дунга более 70 млрд тенге – Минэнерго

В рамках договора о разделе продукции по месторождению Дунга компания Total инвестирует в проект порядка 70 млрд тенге до 2025 года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

«Министерством энергетики с компанией Total подписано продление договора о разделе продукции по месторождению Дунга с 2024 по 2039 год. В обмен компания Total инвестирует в 2021-2025 годах порядка 70 млрд тенге. Что в результате обеспечит увеличение уровня добычи нефти на 25%. Таким образом будет увеличение с нынешних 680 тыс. тонн до 860 тыс. тонн в год», - сказал Мирзагалиев.

Кроме того, в рамках проекта комплексного плана развития Мангистауской области компанией «Казмунайгаз» на участках, прилегающих к месторождениям Узень, Жетыбай и Каламкас, будут проведены дополнительные геологоразведочные работы.

«На участках Бектурлы Восточный и Узень-Карамандыбас планируется проведение геологоразведки на сумму 26 млрд тенге», - добавил глава Минэнерго.

Для того чтобы не допустить снижения добычи нефти в регионе, министерством, компанией «Казмунайгаз» и другими госорганами планируется проработать предложения по предоставлению налоговых преференций по нерентабельным, обводненным, малодебитным месторождениям, расположенным на территории региона. Кроме того, будет подготовлен профиль добычи нефти Мангистауской области.

«Добыча нефти будет стабильной в течение следующих 5 лет, однако затем может наблюдаться некоторое снижение добычи с 2025 года. При этом Мангистауская область обладает значительным потенциалом для роста добычи как нефти, так и газа. Благодаря запуску новых морских проектов, а именно освоения месторождений Хазар и Каламкас-море, с 2028 года планируется увеличить добычу нефти до 19,5 млн тонн. Так, в настоящее время “КазМунайГаз” и “ЛУКОЙЛ” обсуждают варианты концепции разработки и добычи на данных месторождениях. Учитывая важность данного вопроса, “КазМунайГазу” необходимо окончательно определиться с вариантом Концепции до конца текущего года. Планируемая добыча нефти на этих месторождениях составит порядка 4 млн тонн ежегодно с 2028 года. Объем инвестиций, по прогнозам, составит около 4,5 млрд долларов США», - подчеркнул Мирзагалиев.

В целом, по его мнению, реализация данных проектов обеспечит загрузку береговой инфраструктуры, а также гарантирует для сервисных предприятий региона новые объемы работ и услуг, что в свою очередь позволит создать новые рабочие места.