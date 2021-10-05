В МВД предлагают увеличить размеры выплат из фонда компенсации потерпевшим

Министерство внутренних дел внесло в министерство финансов предложение об увеличении размеров выплат из фонда компенсации потерпевшим. Это связано с удорожанием жизни населения, сообщил во вторник в ход брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

«С учетом значительного роста цен на продовольственную корзину, удорожание жизни населения в целом МВД направлено предложение в Минфин об увеличении размера компенсации потерпевшим», - сказал Адилов.

Он напомнил, что с 1 июля 2020 года вступил в силу закон «О Фонде компенсации потерпевшим», который предусматривает выплаты компенсации потерпевшим от уголовного правонарушения. В частности, средства предназначены на лечение, реабилитацию, погребение и так далее. Фонд пополняется за счет принудительных платежей, которые взыскивают суды с осужденных, за неисполнение процессуальных обязанностей, поступлений от исправительных работ.

«Законом предусматривается три категории потерпевших по 46 статьям или 124 составам преступлений Уголовного кодекса, по которым предусмотрена выплата компенсации», - добавил Адилов.

Например, несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими от сексуального насилия, а также лица, признанные потерпевшими от преступлений, связанных с торговлей людьми и пытками, получают выплаты около 90 тыс. тенге. Для лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью либо они были заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД), – около 120 тыс. тенге. А гражданам, чем родственник погиб от преступления, – около 150 тыс. тенге. В общей сложности, по словам Адилова, за второе полугодие 2020 года компенсации получили 626 человек на сумму 22 млн 640 тыс. тенге. За 8 месяцев 2021 года компенсация выплачена 720 потерпевшим на общую сумму 93 млн 723 тыс. тенге.