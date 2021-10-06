KEGOC сократил подачу электроэнергии трем крупным потребителям, включая майнинговую фирму

Ключевой поставщик электроэнергии в Казахстане KEGOC во вторник ввел ограничения на подачу трем крупным потребителям, среди которых майнинговая фирма, сообщил KEGOC в среду. Сокращения подачи объяснили значительным перерасходом энергии и ее дефицитом.

В частности, компания сократила подачу двум электросетям – алматинской АЖК и «Кызылординскому РЭК», а также АО «Enegix». Последняя компания – майнинговый центр, расположенный в Экибастузе Павлодарской области, позицинирующий себя как одну из крупнейших майнинговых площадок в мире.

По данным KEGOC, в целом за 9 месяцев 2021 года потребление электроэнергии выросло по южной зоне - 11,8%, по северной зоне - 5,8%, а по западной – 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«В часы пик потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1000-1500 МВт, что сопоставимо с потреблением целой области, например, Алматинской», - отметили в пресс-службе.

Здесь подчеркнули, что ситуация «значительно усугубляется дефицитом генерирующих мощностей из-за большого количества аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях единой электроэнергетической системы страны».