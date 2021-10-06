KEGOC сократил подачу электроэнергии трем крупным потребителям, включая майнинговую фирму

Это объясинили дефицитом электроэнергии и ее перерасдохом
Ключевой поставщик электроэнергии в Казахстане KEGOC во вторник ввел ограничения на подачу трем крупным потребителям, среди которых майнинговая фирма, сообщил KEGOC в среду. Сокращения подачи объяснили значительным перерасходом энергии и ее дефицитом.
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