Казахстан и ОАЭ создадут совместный холдинг для развития возобновляемой энергетики

9-10 октября премьер-министр Казахстана Аскар Мамин побывал в Объединенных Арабских Эмиратах и провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном, с руководством государственных институтов развития и холдингов Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) и других ведущих компаний ОАЭ.

По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд, сообщается на сайте главы казахстанского правительства.

Основным партнером в реализации соглашения станет суверенный фонд Абу-Даби ADQ. В рамках соглашения АО «Самрук-Казына» намерено с ADQ создать совместный энергетический холдинг для развития возобновляемой и традиционной энергетики. В частности, планируется реализовать совместные проекты по строительству в Казахстане солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 ГВт и др.

Кроме того, АО «Kazyna Capital Management» и ADQ учредят совместный венчурный фонд на $100 млн для финансирования совместных стартап-проектов в сферах IT, финтех, агротех, В2В и В2С, телекоммуникаций, технологий производства продуктов питания, платформенных решений и цифровой трансформации и др.

Также сообщается, что ADQ примет участие в строительстве сети оптово-распределительных центров в РК и рассматривает возможность реализации ряда крупных проектов в мясном животноводстве, птицеводстве и фруктовом садоводстве Казахстана.

Между тем ТОО «СК-Фармация» и компания Rafed будут сотрудничать в развитии фармацевтической промышленности Казахстана, а акимат Восточно-Казахстанской области, компании Sembol и Abu Dhabi Fund for Development подписали соглашение о базовых условиях сотрудничества по реализации проекта строительства туристического комплекса «Катон-Карагай» в ВКО. Также подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства РК и министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ, между МФЦА и Финансовым центром Abu Dhabi Global Market и биржей Abu Dhabi Securities Exchange.

В настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше $3,5 млрд.