В Минздраве Казахстана обеспокоены проблемой отказов от вакцинации в стране

За последние 8 лет в Казахстане официально зафиксировано почти 25 тыс. отказов от вакцинации, и их количество не снижается, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр здравоохранения Алексей Цой.

«По-прежнему остро стоит проблема отказов от вакцинации. С 2013 года по настоящее время от числа подлежащих вакцинации отказались от профилактических прививок 24 976 человек, из них 58% – по личным убеждениям, 23,2% – по религиозным убеждениям, 12,8% – из-за недоверия к вакцинам, 6% – в результате негативной информации в СМИ. За первое полугодие текущего года зарегистрировано 3 417 случаев отказа от вакцинации», - сообщил Цой.

В то же время после разъяснительной работы 197 человек поменяли свое мнение о вакцинации и привились.

В целом глава Минздрава заявил о снижении заболеваемости по 23 нозологиям. В частности, за 8 месяцев этого года в стране не зарегистрированы случаи заболевания чумой, холерой, брюшным тифом, паратифами, туляремией, дифтерией, краснухой, полиомиелитом, столбняком. Кроме того, по данным Цоя, за последние три года заболеваемость Конго-Крымской геморрагической лихорадкой сохраняется на одном уровне, и за истекший период года зарегистрировано 18 подтвержденных случаев заболевания. Что касается сибирской язвы, то с начала года зарегистрировано 17 случаев заражения среди населения в шести областях.