С авиакомпании Bek Air в пользу казахстанцев взыскано 110 млн тенге

В прошлом году в суде защищены права 1 797 казахстанцев и с авиакомпании Bek Air взыскано в их пользу 110 млн тенге, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции Аскар Тынысбеков.

«За прошлый год только по «Бек Эйру» поступили обращения и мы защитили права 1 797 потребителей. Взыскали по решению суда 110 млн тенге», - сообщил Тынысбеков.

В целом, по его информации, проблем, которые возникают у потребителей по отношению к авиакомпаниям, «действительно много».

Напомним, утром 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алматы в столицу, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Тогда в катастрофе погибли 12 человек, не менее 50 получили травмы. После крушения самолета Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификатов эксплуатанта и летной годности и совместно с главной транспортной прокуратурой провела внеплановую проверку деятельности авиакомпании. По ее итогам были выявлены грубые нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов. Так, выяснилось, что авиакомпания не имела действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей – Rolls Royce, и не владела сведениями о состоянии двигателей воздушных судов. Также проверка показала, что авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов. Результаты проверки были направлены в авиакомпанию. После получения письма авиакомпания Bek Air в течение 10 дней должна была предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. Сообщалось, что если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности судов авиакомпании будут отозваны. В связи с неисполнением АО «Бек Эйр» предписаний об устранении нарушений в апреле 2020 года сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван, также были отозваны сертификаты летной годности всех 9 воздушных судов Fokker.

Казахстанцы стали массово обращаться в комитет по защите прав потребителей, так как авиакомпания после ЧП не вернула им деньги за билеты на отмененные рейсы. Комитет неоднократно подавал иски в суд, а суд обязывал АО «Бек Эйр» возвращать деньги потребителям.