Лауреатами стали трое экономистов
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Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования рынка труда и анализ связей
фото Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Премия государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2021 год присуждена канадско-американскому экономисту Давиду Карду и американским экономистам Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу, пишет РБК.

Давиду Карду премию вручили за «эмпирический вклад в экономику труда», Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу – «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

В прошлом году лауреатами премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции, стали француженка Эстер Дюфло и американцы Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности.

Эту премию учредил шведский Госбанк в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании. Ее ежегодно присуждает Королевская академия наук, денежное вознаграждение такое же, как и сумма остальных премий. Ее вручают вместе с основными наградами в Стокгольме 10 декабря. Но в этом году из-за пандемии декабрьская церемония вручения премий в Стокгольме с личным участием лауреатов проводиться не будет. Вместо нее пройдет телевизионная церемония, во время которой будут онлайн включения из разных стран.

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