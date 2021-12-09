В Алматы около сотни ипотечников собрались у здания агентства по регулированию финрынка

В Алматы у здания агентства по регулированию и развитию финансового рынка около сотни ипотечников развернули палатки и шатры, требуя кредитную амнистию. О том, что одной из ипотечниц простили кредит, ранее в Facebook заявил лидер незарегистрированной Демпартии Жанболат Мамай.

По словам сотрудников ведомства, люди находятся здесь со вчерашнего дня. Собравшиеся же говорят, что они узнали, что несколько дней назад некоторым ипотечникам якобы простили кредиты, после чего они пришли сюда.

По их словам, сегодня с утра «приняли около 50 людей, после чего они вышли счастливые». Однако после этого им сказали, что "Жанболат Мамай распространил дезинформацию".

Сейчас находящиеся у здания агентства ипотечники заполняют бланки заявлений, которые им раздали. В агентстве не пояснили, что произойдет после заполнения бланка.

На месте дежурит полиция, собравшихся просят сдавать заявления и расходиться.