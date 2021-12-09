В Алматы около сотни ипотечников собрались у здания агентства по регулированию финрынка

Они узнали, что несколько дней назад некоторым ипотечникам якобы простили кредиты
В Алматы у здания агентства по регулированию и развитию финансового рынка около сотни ипотечников развернули палатки и шатры, требуя кредитную амнистию. О том, что одной из ипотечниц простили кредит, ранее в Facebook заявил лидер незарегистрированной Демпартии Жанболат Мамай.
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