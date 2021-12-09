Полиция задержала шестерых протестующих у консульства Китая

В четверг полиция задержала шестерых участников акции у консульства Китая на 305-й день их бессрочной протестной акции. Об этом сообщили в прямом эфире Youtube канала Qajet. Автор канала был задержан вместе с активистами.

Во время задержании участница акции Халида Акытхан потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь в управление полиции Медеуского района.

В течение последних двух недель полиция практически постоянно задерживает собирающихся у консульства. Их держат в районном управлении несколько часов, иногда берут объяснительные, и отпускают. До этого задержания происходили реже, а активистов всегда привлекали к административной ответственности – штрафам и арестам.

Акция протеста у консульства Китая началась в феврале и продолжается ежедневно. Участники требуют освобождения своих родственников из “лагерей перевоспитания” в Синьцзяне. За все время протестов никто из работников дипмиссии не вышел к ним на встречу.