Полиция задержала шестерых протестующих у консульства Китая

Во время задержании одна участница потеряла сознание
В четверг полиция задержала шестерых участников акции у консульства Китая на 305-й день их бессрочной протестной акции. Об этом сообщили в прямом эфире Youtube канала Qajet. Автор канала был задержан вместе с активистами.
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