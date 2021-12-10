Перевести пенсионные накопления в «Отбасы банк» казахстанцы смогут с 16 декабря

Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова сообщила, что перевести пенсионные накопления на жилищный депозит казахстанцы смогут с 16 декабря, а не в январе, как планировалось ранее.

«Ускоряется процесс принятия изменений в правила по использовании единовременных пенсионных выплат. Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует опубликовать приказ раньше срока. Для наших клиентов эти изменения в правила откроют новые возможности. Мы любим своего клиента и готовы его поддержать. Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря и четыре выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты, хотя кажется, уже открыли все», - написала Ибрагимова в Facebook.

Банк готов обеспечить техподдержку, чтобы казахстанцы смогли перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты «Отбасы банка» онлайн на платформе www.enpf-otbasy.kz.

«В целях информационной безопасности платформа доступна только с казахстанских IP адресов и рассчитана на работу с планшетных или стационарных компьютеров. Если Вы видите гневный пост, что кто-то не может зайти на портал, это значит, что автор с VPN каналов заходил на непонятные сайты и теперь пытается зайти на платформу», - уточнила Ибрагимова.

Для рассмотрения заявок будут подключать дистанционно работников филиалов.

Председатель правления «Отбасы банка» призвала казахстанцев «не ходить в филиалы, потому что есть видеозвонок, мобильное приложение, онлайн-сервис».

Также она сообщила, что после поручения президента продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года использовать единовременные пенсионные выплаты смогут почти 200 тыс. вкладчиков банка.

До 2 декабря в банк поступало от 2 тыс. до 2,5 тыс. заявок ежедневно, а уже 3 декабря поступило 21,5 тыс. заявок, 6 декабря поступило почти 40 тыс. заявок, 7 и 8 декабря – более 30 тыс. заявок ежедневно. По состоянию на 18:30 четверга, 9 декабря, было приято 20,7 тыс. заявок.

«Таким образом, почти 170 тыс. взрослых трудоспособных казахстанцев подали заявки за неделю. Если средний коэффициент семейственности в стране равен 3,8, то 640 тыс. членов их семей чувствовали, что пытаются запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Теперь можно в спокойном режиме принять разумные решения. У заявителя есть 45 рабочих дней, чтобы подтвердить целевое использование. Если деньги поступили сегодня, то есть время до 20 февраля, учитывая декабрьские праздники», - отметила Ибрагимова.

Как сообщалось ранее, в рамках ипотечных программ АО «Отбасы банк» будет снижен первоначальный взнос для очередников до 10% от стоимости жилья. А ставка по льготному кредитованию составит 2% и 5% годовых, в зависимости от дохода семьи. Для этого в правила использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий МИИР планировал внести изменения, позволяющие перечислять часть накоплений сверх порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующего приобретения жилья. А для поддержки застройщиков – внедрить механизм проектного финансирования с активным использованием потенциала ГЧП и долевого строительства.

6 декабря в МИИР сообщали, что государственные органы не смогли пока согласовать проект приказа по предоставлению права гражданам переводить пенсионные накопления, превышающие порог достаточности, на жилищный депозит в «Отбасы банк». Поэтому документ может быть принят только после нового года, предположительно в январе.