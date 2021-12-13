Токаев присудил госнаграды ко Дню независимости известным бизнесменам, депутатам и руководителям нацкомпаний

Перед 30-летием независимости Республики Казахстан указом президента за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большая группа казахстанцев удостоена государственных наград, сообщает Акорда. В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, деятели культуры и науки, спортсмены, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов.

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии, в развитии здравоохранения и производственной деятельности высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено писателю Акиму Ашимову (Тарази), главному врачу онкологического центра столицы Мухтару Тулетаеву, генеральному директору ТОО «Казцинк» Александру Хмелеву.

Орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» награжден председатель Конституционного совета Кайрат Мами, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Сызганова» Болатбек Баймаханов, председатель совета директоров TOO «Bazis Holding Сompany» Александр Белович, глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Среди награжденных орденом «Барыс» І степени – основатель ENRC PLC Александр Машкевич, депутат мажилиса Дарига Назарбаева. Ордена «Барыс» II степени удостоены министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и председатель сената парламента Маулен Ашимбаев, ордена «Барыс» IІI степени – генеральный директор РГП «Банкнотная фабрика Национального Банка Батырбек Альжанов, первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, директор ТОО «Центр научно-клинической кардиохирургии и трансплантологии» Сейтхан Джошибаев, председатель совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев, председатель правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, председатель правления – ректор НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева» Ерлан Сыдыков, депутат мажилиса Бекболат Тлеухан.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 28 представителям науки и культуры, орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых директор Центра экономического анализа «Ракурс» Ораз Жандосов. Ордена «Достық» II степени удостоены уполномоченный по правам человека Эльмира Азимова, председатель правления АО «Kaspi.kz» Михаил Ломтадзе, а в числе награжденных орденом «Құрмет» – шахматистка Жансая Абдумалик.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стали 105 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства. Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 553 человека.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами «Даңқ» I и II степени, «Айбын» I, II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.