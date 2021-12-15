Ранее планировалось, что рейсы будут запущены в мае
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Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi с 17 декабря запускает новые рейсы в Казахстан
ФОТО С САЙТА FLIGHTGLOBAL.COM

17 декабря состоится церемония открытия нового международного рейса Алматы – Абу-Даби авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi, сообщает комитет гражданской авиации.

«Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А-320NEO с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и пятницам, со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании», - говорится в сообщении КГА.

Запуск рейса по маршруту Абу-Даби – Нур-Султан запланирован на январь 2022 года.

В марте сообщалось, что арабская авиакомпания в мае открывает рейсы из Абу-Даби в Алматы и столицу Казахстана. Рейсы из Абу-Даби в Алматы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам, а в столицу Казахстана − по четвергам и воскресеньям. Указывалось, что авиабилеты уже в продаже.

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