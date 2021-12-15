Глава ЕНПФ объяснил сокращение срока использования пенсионных накоплений, снятых вкладчиками

Срок сократился вдвое
Тамара Вааль, Vласть
Председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда Жанат Курманов считает, что 20 дней для использования своих пенсионных накоплений гражданам достаточно, если перед подачей заявки они провели всю подготовительную работу и выбрали квартиру.
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