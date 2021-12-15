Срок сократился вдвое
Глава ЕНПФ объяснил сокращение срока использования пенсионных накоплений, снятых вкладчиками
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда Жанат Курманов считает, что 20 дней для использования своих пенсионных накоплений гражданам достаточно, если перед подачей заявки они провели всю подготовительную работу и выбрали квартиру.

«Прежде, чем обратиться в ЕНПФ и изъять свои пенсионные накопления, перевести на специальный счет в уполномоченные преторы, нужно внимательно посмотреть, какое жилье он будет приобретать. Подготовить соответствующие документы. Эти деньги уже изымаются с инвестиционного оборота, они не приносят инвестиционный доход человеку, фактически человек обездвиживает свои накопления. Поэтому период, когда они просто лежат на спецсчете, правильно было бы сократить», - сказал Курманов в среду журналистам в кулуарах мажилиса.

Он подчеркнул, что гражданам желательно сначала подготовить все необходимые документы, определиться, каким образом они намерены улучшать свои жилищные условия и только после этого брать деньги в ЕНПФ.

Накануне сообщалось, что срок использования пенсионных накоплений, которые вкладчик может снять досрочно, сокращен с 45 до 20 дней. За это время вкладчик должен их использовать, иначе они вернутся на счет ЕНПФ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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