Снег, туман и гололед ожидаются в Казахстане в выходные

«В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Этому будет способствовать прохождение атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной Северо-западного циклона. Пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, в северной половине с метелью», - говорится в прогнозе.

На западе республики ночью -5+2°С, днем -3+5°С, на северо-западе основной фон температуры воздуха ночью 0-5°С, днем -3+2°С, на севере и в центре республики ночью -1-13°С, днем 0-8°С, на востоке температура воздуха повысится ночью от -5-15°С до 0-10°С, днем будет 0-10°С, на юге и юго-востоке страны ночью -5+2°С, днем +2+13°С.