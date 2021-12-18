На Малом Талдыколе началась засыпка наиболее глубоководных участков

Работы по засыпке группы озер Малый Талдыколь в столице подобрались к наиболее глубоким участкам, несмотря на обещания местных властей о том, что осушение коснется только неглубоких участков. На месте работает строительная техника, сообщили активисты группы SOS.Taldykol на своей странице в Instagram.

Как уточнили активисты, строительные работы подобрались к участку напротив ЖК Ак Дидар 16 декабря. На фото и видео, опубликованных на странице, видно, как строительная техника активно продолжает работать.

«На фото участок напротив ЖК Ак Дидар, где ещё осенью в период миграции, в дождливый день, мы могли спокойно наблюдать сотни птиц. Сейчас на месте работает техника, лёд дробят и тут же засыпают грунтом вперемешку со строительным мусором. Дамбу расширяют, водоём сокращают», – указано в публикации инициативной группы.

18 декабря активисты группы провели мониторинг этого участка и измерили его глубину. Примерно в двадцати метрах от места, где работает техника, глубина озера приближается к трем метрам, а местами и превышает три метра.

Ранее акимат столицы сообщал, что засыпка, которую ведомство называет «рекультивацией», коснется неглубоких участков: «Прилегающая территория Малого Талдыколя, где постоянная глубина составляет менее 20 см и является опасным болотом, будет рекультивирована и благоустроена. Там будут построены социальные объекты: жилье, школы, медицинские центры». Кроме того, в акимате считают, что если не провести дноуглубительные работы, то через несколько лет Малый Талдыколь высохнет.