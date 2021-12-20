Торги по передаче аэропорта Актобе в доверительное управление не состоялись

«Торги по передаче аэропорта в доверительное управление с правом выкупа признали несостоявшимися, на момент начала торгов не было заявок», - сообщил председатель правления аэропорта Дастан Малиев.

Ранее, в ноябре, первый замакима области Руслан Хамбаров сообщал, что аэропорт был впервые выставлен на тендер, который планировалось провести 9 сентября. Однако оценочная стоимость аэропорта вызвала недоверие со стороны общественности и депутатов парламента, поэтому было решено провести экспертизу оценочного отчета. После того, как отчет об оценке получил положительное экспертное заключение, будут проведены повторные торги. По словам Хамбарова, в ходе первой оценки аэропорт оценили в 7,3 млрд тенге, а по итогам второй оценки рыночная стоимость аэропорта была определена в 6,8 млрд тенге. Для проведения торгов организована комиссия, решением которой установлена начальная цена объекта в 7,3 млрд тенге. Управляющий аэропортом должен будет выполнить ряд условий, в том числе провести капительный ремонт взлетно-посадочной полосы. Если в течение 3 лет он выполнит все обязательства, то сможет выкупить аэропорт.