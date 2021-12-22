За сутки в Казахстане зарегистрировано 86 случаев коронавирусной пневмонии

На 20 декабря в Казахстане зарегистрировано 86 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 143 человека выздоровело. Всего зарегистрировано 83 732 случая пневмонии, летальных случаев – 5 203, выздоровели 76 042 человека.

От коронавирусной инфекции на 20 декабря скончались 6 человек, а всего – 12 942.

На 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 852 человека (16 365 КВИ+ и 2 487 КВИ-), из них в стационарах – 3 207, на амбулаторном уровне – 15 645. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 273 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 72 пациента, на аппаратах ИВЛ – 61 пациент.

Всего в стране подтверждено 1 067 811 случаев коронавируса и пневмонии.