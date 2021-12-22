Это если эпидситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию
Минздрав прогнозирует в январе в Казахстане до 3 тыс. случаев COVID-19 в сутки
фото с сайта столичного акимата

Тамара Вааль, Vласть

В среду в ходе заседания правительства и. о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев озвучил прогноз заболеваемости коронавирусом до конца января. По его словам, если эпидемиологическая ситуация в Казахстане будет развиваться по пессимистичному сценарию, то ежесуточно будет регистрироваться 3 тыс. случаев COVID-19. Но пока эпидситуация в стране стабильная, хотя в ведомстве ожидают рост заболеваемости после новогодних праздников.

Сейчас эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике развивается по оптимистичному сценарию, регистрируется в среднем 560 случаев в сутки, отметил Буркитбаев. В то же время, по прогнозу, представленному на слайдах Минздрава, если в декабре по оптимистичному сцкенарию Минздрав ожидал заболеваемость на уровне 1 100 человек в сутки, по реалистичному – 1 600 человек и по пессимистичному – 2 350 человек, то в январе ежесуточная заболеваемость по трем сценариям развития может составить 650, 1500 и 3 000 заболевших в сутки соответственно.

В целом же, по словам и.о. министра здравоохранения, заболеваемость за последние две недели снизилась в стране на 31%, занятость инфекционных и реанимационных коек составляет 19%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Больше сотни сторонников Демпартии собрались у Монумента Независимости в Алматы
Новости
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения
Новости
Полностью запустить национальную платежную систему Нацбанк планирует в середине 2022 года
Новости
Депутат обнаружил ошибку в методике расчета порога достаточности пенсионных накоплений
Новости
Глава ЕНПФ объяснил сокращение срока использования пенсионных накоплений, снятых вкладчиками
Новости
В Алматы в районе площади Республики не работает мобильный интернет