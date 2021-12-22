Минздрав прогнозирует в январе в Казахстане до 3 тыс. случаев COVID-19 в сутки

В среду в ходе заседания правительства и. о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев озвучил прогноз заболеваемости коронавирусом до конца января. По его словам, если эпидемиологическая ситуация в Казахстане будет развиваться по пессимистичному сценарию, то ежесуточно будет регистрироваться 3 тыс. случаев COVID-19. Но пока эпидситуация в стране стабильная, хотя в ведомстве ожидают рост заболеваемости после новогодних праздников.

Сейчас эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике развивается по оптимистичному сценарию, регистрируется в среднем 560 случаев в сутки, отметил Буркитбаев. В то же время, по прогнозу, представленному на слайдах Минздрава, если в декабре по оптимистичному сцкенарию Минздрав ожидал заболеваемость на уровне 1 100 человек в сутки, по реалистичному – 1 600 человек и по пессимистичному – 2 350 человек, то в январе ежесуточная заболеваемость по трем сценариям развития может составить 650, 1500 и 3 000 заболевших в сутки соответственно.

В целом же, по словам и.о. министра здравоохранения, заболеваемость за последние две недели снизилась в стране на 31%, занятость инфекционных и реанимационных коек составляет 19%.