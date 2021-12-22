В Казахстане увеличат штрафы для мобильных операторов за некачественные услуги

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи». По словам председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Армана Кожахметова, документом предлагается увеличить штрафы для мобильных операторов за некачественное предоставление своих услуг населению.

«Законопроект позволит усилить ответственность операторов связи путем увеличения административного штрафа для субъектов крупного предпринимательства, предусмотренного частью 1 статьи 637 КоАП РК, за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих установленных законодательством техническим параметрам», - сказал Кожахметов.

В целом проект закона, разработанный депутатами, направлен на устранение цифрового неравенства, обеспечение максимального доступа к интернету и качественной связи. Кожахметов заверил, что документ позволит защитить права граждан на получение качественной связи и интернета, а также создаст дополнительные условия для конкуренции среди операторов.