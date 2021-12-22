Такие поправки в КоАП разработали депутаты
  • 1273
В Казахстане увеличат штрафы для мобильных операторов за некачественные услуги
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи». По словам председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Армана Кожахметова, документом предлагается увеличить штрафы для мобильных операторов за некачественное предоставление своих услуг населению.

«Законопроект позволит усилить ответственность операторов связи путем увеличения административного штрафа для субъектов крупного предпринимательства, предусмотренного частью 1 статьи 637 КоАП РК, за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих установленных законодательством техническим параметрам», - сказал Кожахметов.

В целом проект закона, разработанный депутатами, направлен на устранение цифрового неравенства, обеспечение максимального доступа к интернету и качественной связи. Кожахметов заверил, что документ позволит защитить права граждан на получение качественной связи и интернета, а также создаст дополнительные условия для конкуренции среди операторов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Больше сотни сторонников Демпартии собрались у Монумента Независимости в Алматы
Новости
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения
Новости
Полностью запустить национальную платежную систему Нацбанк планирует в середине 2022 года
Новости
Депутат обнаружил ошибку в методике расчета порога достаточности пенсионных накоплений
Новости
Глава ЕНПФ объяснил сокращение срока использования пенсионных накоплений, снятых вкладчиками
Новости
В Алматы в районе площади Республики не работает мобильный интернет