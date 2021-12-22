Раимкулова объяснила, почему в Казахстане не работает система подготовки профессиональных спортсменов

Талантливые спортсмены Казахстана не могут попасть в штат национальных сборных, потому что система была создана в 1994 году и предусматривает всего 1000 штатных единиц. Для решения проблемы в министерстве культуры и спорта разрабатывают поправки в законодательство, чтобы расширить штат в три раза, а также предоставить спортсменам дополнительные льготы. Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщила глава ведомства Актоты Раимкулова.

«Поле выступления нашей сборной на Олимпийских играх возникает очень много вопросов. За эти годы (независимости – V) выстроена система подготовки спортсменов, но она требует усовершенствования», - сказала Раимкулова.

В частности, по ее словам, есть вопросы по подготовке резерва и в том числе по попаданию ребят в центр олимпийской подготовки, школу высшего мастерства, где «целенаправленная подготовка размытая». Министр напомнила, что эта система была создана в 1994 году, включает в себя 60 видов спорта и штат в 1 тыс. человек.

«Сейчас это сверхнедостаточно, поэтому талантливые ребята не могут входить в штат сборных. Мы поставили задачу в законодательном порядке увеличить это количество до трех тысяч. Также ряд таких усовершенствований, при которых уже талантливый ребенок будет идти от самого начала под руководством тренеров, и будет знать, что он никогда не останется на улице», - заверила глава Минкультуры и спорта.

Кроме этого, по ее словам, если талантливый спортсмен захочет учиться в вузе, его освободят от сдачи ЕНТ, но при определенных успехах, а также включат в штат национальных команд.

Также она считает, что сокращение центров олимпийской подготовки было неправильным решением. инистерство культуры и спорта в 2020 году сократили 6 центров, но сейчас ведет работу по их восстановлению. Раимкулова напомнила, что в в прошлом году глава государства поручил сократить штатную численность квазигосударственных организаций, в результате Минкультуры и спорта сократили работников административно-управленческого аппарата и, вместо девяти центров олимпийской подготовки, в Казахстане осталось только три.

«Ни тренеры, ни спортсмены не пострадали…. На сегодняшний день история показала, что это был, наверное, не совсем правильный шаг, и мы работаем и готовим все материалы для того, чтобы восстановить эти девять ЦОПов вместе с административно-управленческим персоналом, но более рационально», - сообщила министр.