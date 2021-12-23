Подходы к конкуренции и господдержке компаний пересмотрят в Казахстане

В Казахстане сохраняется высокий уровень государственного участия в экономике, заявил в четверг в ходе пленарного заседания сената председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин. Поэтому в Казахстане разработали проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития конкуренции», который решит вопросы ограниченного доступа к ключевым мощностям, искажения ценообразования и исключит «избирательное покровительство или фаворитизм». Документ палата рассмотрела в двух чтениях и вернула с уточнениями в мажилис.

«Важнейшей задачей является обеспечение доступа к ключевой мощности. Примерами являются магистральная железнодорожная сеть, кабельная канализация для связи, первичные металлы для дальнейшей переработки, морские порты, субстанции для производства лекарств, технологии производства. Нами определены не только принципы доступа к ключевой мощности – равный доступ, открытость, платность, но и будут детализированы условия, сроки, основания отказа и прочее», - сказал Жумангарин.

Следующий важный шаг, по его словам, – это регулирование деятельности государственных и частных операторов. Председатель агентства напомнил, что Предпринимательский кодекс определяет основания для введения государственной монополии. В то же время в стране сложилась практика законодательного предоставления исключительных прав на осуществление определенных видов деятельности без создания государственной монополии.

«Фактически создан альтернативный институт так называемых государственных и частных операторов. Мы выявили 51 оператора, 47 из них созданы с государственным участием», - подчеркнул он.

Теперь же законом предлагается распространить на них такой же правовой режим ограничений, который действует для субъектов государственной монополии. В их числе – регулирование цен, запрет на осуществление иной деятельности, с целью исключения отрицательного воздействия монополий на смежные рынки, и публичность деятельности. Кроме того, будет проведена работа по их сокращению.

«По девяти операторам будут приняты кардинальные меры, они лишатся статуса после принятия законопроекта. После этого правительство определит сроки приватизации (ликвидации) четырех субъектов, два уже находятся в частной собственности и три продолжат работу в качестве подведомственных организаций. По 18 операторам регулирование не требуется, так как они осуществляют общественные услуги и не получают прибыли. По оставшимся 24 операторам предложено обеспечить жесткое антимонопольное регулирование», - сообщил Жумангарин.

Третье направление законопроекта – это сокращение государственного участия в предпринимательстве. Сегодня в Казахстане создано и функционирует более 2 тыс. предприятий (АО, ТОО) коммерческого профиля. Для решения этой проблемы разработчик предлагает провести секторальный анализ госсобственности.

«Базовыми критериями для исключения государственного участия при секторальном подходе будут определены доля МСБ, объем частных инвестиций в отрасль, оборот розничной торговли частных предпринимателей и т.д. К примеру, на уровне городов республиканского, областного и районного значения должны быть приватизированы стоматологии, охранные предприятия, транспортные службы, предприятия по благоустройству и т.д.», - объяснил глава агентства.

В рамках направления по обеспечению равного доступа к мерам государственной поддержки, законом предлагается определить конкурентные принципы и требования к оказанию мер господдержки и мониторинг их соблюдения. Как отметил Жумангарин, важной является конкуренция на рынке электроэнергии, но на сегодняшний день на организованных торгах продается только 1% электрической энергии, а «все остальное – по непрозрачным прямым контрактам». В этой связи до 2025 года организованная торговля электроэнергией должна увеличиться как минимум до 30%. Что же касается реуглирования цен на лекарственные препараты, то документом определяется их перечень.

Однако в ходе обсуждения законопроекта депутаты внесли изменения в Предпринимательский кодекс в части исключения требования по получению согласия НПП «Атамекен» при создании государственных предприятий, юридических лиц, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, а также при расширении и изменении осуществляемых ими видов деятельности. Кроме того, они предложили наделить НПП «Атамекен» новыми дополнительными функциями.