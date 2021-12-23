Новые принципы взаимодействия государства и бизнеса закрепил сенат

Правительство Казахстана намерено в очередной раз реализовать принципы взаимодействия государственных органов с бизнесом. Для этого, обещает министр национальной экономики Асет Иргалиев, новые требования, вводимые государством, должны быть обоснованными, соразмерными и рациональными, в стране будет создан единый информационный ресурс, содержащий полный перечень требований для бизнеса. А с 2023 года государственным органам запретят запрашивать и требовать отчетность у предпринимателей на бумажных носителях. Эти и другие нормы заложены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан», который в четверг в ходе пленарного заседания в двух чтениях принял сенат.

«В рамках законопроекта в целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы сформированы следующие новые подходы к регулированию предпринимательской деятельности “с чистого листа”», - сказал Иргалиев.

Так, разработчики намерены обеспечить эффективность госрегулирования предпринимательства через реализацию новых принципов взаимодействия государства и бизнеса. Среди них – соблюдение условий установления требований, недопущение введения необоснованных регуляторных требований для субъектов предпринимательства, системность и последовательность госрегулирования, преемственность ранее принятых решений, а также повышение доверия государства к субъектам предпринимательства.

«Совершенствование базовых принципов взаимодействия позволит повысить доверие субъектов предпринимательства к государству и эффективность регулирования бизнес-среды», - считает министр.

Для предотвращения роста избыточных и исключения неэффективных требований будут законодательно определены условия установления требований к бизнесу. В результате, любое требование, вводимое государством, «должно быть как минимум обоснованным, исполнимым, открытым, определенным, последовательным и предсказуемым, соразмерным и рациональным и обеспечивать равенство регулирования предпринимательской деятельности». Кроме того, внедряется принцип 1-IN 2-OUT, который предусматривает введение одного регуляторного требования взамен двух действующих, что позволит сократить «излишнее регулирование и административные издержки» для бизнеса.

Для формирования единого информационного ресурса, содержащего полный перечень требований для бизнеса в виде нормативных правовых актов и иных документов, предусматривается создание реестра обязательных требований. В нем, по словам главы Миннацэкономики, будут определены сроки рассмотрения нормативных правовых актов на соответствие новой регуляторной политике, а в случае их несоответствия, правовые акты будут пересмотрены или отменены.

«Данный принцип способствует оптимизации количества обязательных требований, обеспечивающих необходимый уровень безопасности, совершенствованию базы нормативных правовых актов в отношении бизнеса. Эта работа будет разделена на два этапа. На первом этапе до 2023 года будет проведен кардинальный анализ соответствия новых подходов требованиям четырех приоритетных отраслей, таких как торговля, сельское хозяйство, транспорт, услуги общественного питания и проживания. В результате будет улучшена регуляторная среда для 60% действующих предпринимателей в целом. Второй этап проверки требований планируется провести с 2023 года по всем отраслям, в том числе строительства и другие», - объяснил министр.

Для снижения административной нагрузки будет запрещено запрашивать и истребовать отчетность у предпринимателей в случае, если процедура сдачи отчетности не автоматизирована государственным органом. Эта норма заработает с 1 января 2023 года.

Еще одна поправка касается реформирования системы госконтроля и надзора. Государство намерено перейти от проверок к профилактическим мероприятиям. Для этого предусмотрено три вида профконтроля – контрольный закуп, профилактический контроль с посещением и без посещения субъектов бизнеса, а вот проверки, проводимые по особому порядку, будут отменены.

Ряд поправок направлен на освобождение органов внутренних дел от непрофильных функций. Министерству труда и социальной защиты населения передадут функции, связанные с межведомственной координацией в области миграции населения, министерству здравоохранения – функции и полномочия по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях, а местные исполнительные органы наделят функциями по оказанию социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации.