Открытие много раз переносилось
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В Алматы открыли движение по развязке около рынка «Алтын Орда»
Фото пресс-службы Мининдустрии

В Алматы в субботу открыто движение по развязке возле рынка «Алтын Орда», сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Развязка строилась ровно четыре года. При этом изначально ее обещали сдать еще в 2019 году, окончание строительства переносилось множество раз.

Помимо развязки, на участке возле «Алтын Орды» также сооружена 10-полосная трасса для движения автомобилей, направляющихся в и из Алматы.

Участок возле «Алтын Орды» - один из наиболее загруженных на въездах в Алматы. Власти города и Алматинской области многие годы обещали решить проблему пробок на этом участке.

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