Бывшего директора санатория «Алатау» приговорили к 3 годам ограничения свободы

«Мусаеву Каншаим Каирылыевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 частью 3, пунктами 1, 2, 3, и назначить ей по этой статье с применением статьи 55 часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан три года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, в Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию и контролю финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора», – зачитал приговор судья Саликов.

Проходящим обвиняемыми по этому же делу бухгалтерам Жанар Болат и Фатиме Кыстыкбаевой суд назначил по два года ограничения свободы.

Судебные разбирательства длились около пяти месяцев. Выступая в прениях 24 декабря, государственный обвинитель Дамир Кенжалин сообщил, что Мусаева обвиняется в том, что в санатории формально было трудоустроено несколько человек, их заработную плату она якобы присваивала, а также в неоприходовании средств, внесенных родителями отдыхавших в санатории детей. Размер ущерба, вмененного Мусаевой, – 7 млн 20 тыс. тенге. Адвокат Жанна Уразбахова в своем выступлении в прениях обращала внимание на то, что эти средства не были обнаружены ни на ее счетах, ни на счетах близких родственников, ни в виде какого-либо приобретенного имущества или погашения кредитов. Кроме того, Уразбахова напомнила суду, что 65 свидетелей, допрошенных в суде, высказались в защиту Мусаевой.

15 февраля этого года уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин обвинила директора санатория «Алатау», известного педиатра и неонатолога Каншаим Мусаеву, в хищении денежных средств. В своей публикации Саин ссылалась на операцию Антикора, который к тому моменту еще не сообщил ничего по этому делу, а также приложила фотографии оперативной съемки. Вскоре за Мусаеву в соцсетях вступились многие пациенты и коллеги. Как сообщала Vласти дочь Мусаевой, до публикации Саин в доме ее матери провели обыск, который позднее был признан незаконным. Кроме того, по ее словам, сотрудники антикоррупционной службы с первых дней допросов угрожали Каншаим Мусаевой, что передадут сведения детскому омбудсмену, она выложит их в интернет и разрушит репутацию врача.

Vласть рассказывала историю Каншаим Мусаевой в материале «Презумпция виновности».