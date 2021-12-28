Жанболат Мамай намерен обратиться в Комитет по правам человека ООН

Лидер незарегистрированной Демократической партии намерен обратиться в Комитет по правам человека ООН и оспорить решение суда в пользу Бауыржана Байбека по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом он сообщил во вторник в ходе пресс-конференции на площадке Казахстанского международного бюро по правам человека.

Мамай напомнил, что в апреле первый заместитель председателя партии «Нур Отан» и бывший аким Алматы Бауыржан Байбек подал против него иск из-за опубликованных на Youtube-канале Мамая видеоматериалов, в которых рассказывалось о причастности Байбека к коррупции. Суд первой инстанции принял решение в пользу зампреда правящей партии, суд апелляционной инстанции оставил его в силе.

«По этому решению суда мы обратились в коллегию Верховного суда по гражданским делам и подали специальную жалобу от моего имени и от имени Инги Иманбай. Но суд отказался регистрировать дело», - сообщил Мамай, пояснив, что в Казахстане вместе с супругой они прошли все инстанции и теперь имеют право обратиться в международные.

15 июня алматинский Ауэзовский районный суд №2 по гражданским делам постановил удовлетворить иск Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю о защите чести, достоинства и деловой репутации и обязать Мамая и Иманбай в течение 10 календарных дней со дня вступления решения суда в силу опровергнуть и удалить материалы, в которых они сообщают о причастности экс-акима Алматы к коррупции. Речь шла о четырех видеороликах, где говорится, что он «за 4 года на посту акима Алматы незаконно заработал 1 миллиард долларов США, создав собственную бизнес-империю. Передал в частные руки под застройку и парковки земли Казахфильма, на Атакенте и в Иле-Алатауском национальном парке. Получил взятку за приобретение автобусов. "Крышевал" угольную мафию и тормозил перевод на газ ТЭЦ-2 в Алматы».«Мы обязательно подадим свое обращение в комитет по правам человека ООН, - сказал он. - Мы намерены доказать на международном уровне, что Бауыржан Байбек – коррупционер».