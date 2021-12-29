Мажилис одобрил поправки в законодательство, направленные на решение жилищных вопросов военнослужащих

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих». Как пояснил депутатам заместитель министр обороны Дарын Туяков, в документе заложены нормы, связанные с совершенствованием прохождения воинской службы и механизма обеспечения жильем сотрудников специальных государственных органов, военнослужащих, а также членов их семей.

«В законе “О жилищных отношениях” предусматривается переход права приватизации служебного жилища, получение денежной компенсации и использование права на обмен членам семьи умершего сотрудника специального органа военнослужащего, приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно, ограничение случаев двойного обеспечения жилищем, введение понятия “модульный жилой дом”», - сказал Туяков.

Он отметил, что впервые для вооруженных сил и воинских формирований вводится понятие «модульный жилой дом» – это быстровозводимое жилье, а в отдельных случаях оно будет являться переносным.

«Их закуп позволит в кратчайшие сроки обеспечить армию местами для проживания, а при изменении геополитической обстановки – передислоцировать без затрат в кратчайшие сроки военнослужащих», - уточнил замминистра.

Кроме того, поправками в закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» предусматривается расширение прав и обязанностей военнослужащих. В частности, предлагается предоставить военнослужащим права и обязанности по аналогии с сотрудниками специальных госорганов, проведение полиграфологии при аттестации, устанавливается непрерывность воинской службы.

«Законопроектом признается непрерывность воинской службы, если со дня увольнения военнослужащего со службы и до дня его повторного приема на службу прошло не более трех месяцев, и за это время не было трудовых отношений», - добавил Туяков.

Также законодательно закрепляется материальная ответственность военнослужащих по контракту.