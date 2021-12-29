В Казахстане отменили полностью смертную казнь

Смертная казнь исключается из санкции 17 статей Уголовного кодекса, а самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы. Вместе с тем Уголовным кодексом устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, которым смертную казнь заменили пожизненным лишением свободы. А положения Уголовно-исполнительного кодекса, которые регулируют вопросы, связанные со смертной казнью, ставятся на утрату в полном объеме.

Ранее документом предусматривалось применение высшей меры наказания только в военное время и исключительно по четырем статьям Уголовного кодекса, за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связанны с военными действиями и совершаются в военное время: развязывание и ведение агрессивной войны (ч.2 ст.160 УК РК), применение оружия массового поражения (ч.2 ст.163 УК РК), нарушение законов и обычаев войны, выразившееся в убийствах военнопленных и гражданских лиц (ч.2 ст.164 УК РК) и геноцид, совершенный в военное время (ч.2 ст.168 УК РК).

В ноябре Токаев, согласившись с правозащитниками, что смертную казнь в Казахстане необходимо отменять без каких-либо оговорок, поручил пересмотреть законопроект.