На стороне России в Украине воюют более 150 граждан Китая, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в украинском плену находятся двое граждан Китая, которые воевали на стороне России.

«Первые двое пленных граждан Китая. Сегодня с ними побеседовали следователи Службы безопасности Украины. Выясняем все факты пребывания этих и других граждан Китая в составе российской оккупационной армии. Работает также украинская разведка», - написал Зеленский в Telegram и опубликовал видео, на котором допрашивают двух граждан КНР.

По его словам, «есть точные данные более 150 граждан Китая, которых Россия привлекла к войне против Украины», однако их на самом деле больше. Зеленский заявил, что это еще одно свидетельство того, что Россия стремится затянуть боевые действия, поскольку ей нужно, чтобы война продолжалась.

«Украина считает, что такое нескрываемое вовлечение Россией граждан Китая в боевые действия на территории Украины в захватнической войне является сознательным шагом на расширение войны», - отметил он и призвал всех партнеров и «добросовестных участников международных отношений» к тому, «чтобы Россия потеряла возможность продолжать войну».

Издание DW уточняет со ссылкой на Зеленского, что китайцев вербуют через TikTok и другие китайские соцсети, но власти КНР об этом ничего не знают.

Накануне официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не направлял своих военнослужащих в Украину воевать на стороне России.

«Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта, избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Линь Цзянь добавил, что правительство КНР проводит проверку озвученной Зеленским информации о взятых в плен гражданах Китая.

Ранее Зеленский сообщил, что в Донецкой области Вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне России. По его словам, у задержанных были документы, подтверждающие их китайское гражданство.