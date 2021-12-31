Они просили президента наложить вето на закон
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Токаев подписал закон об ответственном обращении с животными, раскритикованный зоозащитниками
Фото Светланы Ромашкиной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне подписал закон об ответственном обращении с животными, который критиковали зоозащитниками, считая не прогрессивным, а опасным.

На прошлой неделе, после принятия документа парламентом, более 25 зоозащитных организаций Казахстана обратились к Токаеву с просьбой наложить вето на новый закон о защите животных. Они считают, что в текущем виде закон только ухудшит ситуацию по защите животных, легализовав убийства бездомных и потерявшихся домашних животных.

Зоозащитники отмечают, что в законе не закреплено понятие «земля для приютов», поэтому их строительство все еще будет незаконным. Также не продуман вопрос о регистрации животных.

В законе предусматривается, что бродячее животное, если его хозяин не найдется в течение 5 дней, будет стерилизовано и отправлено в приют или на природу. Уничтожать бродячих животных запрещено, если они не представляют опасность для окружающих. Однако, как отмечают зоозащитники, в таких формулировках есть свои «подводные камни», потому как непонятно, кто будет определять эту угрозу.

По данным депутатов, законом вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех СМИ и запрещение любых форм такой пропаганды. Устанавливаются обязанности владельцев животных по их содержанию, учету, перевозке, разведению и умерщвлению. При этом с 1 января 2023 года они обязаны чипировать своих питомцев и тем самым ставить их на учет. Вакцинация и стерилизация бродячих домашних животных будет проводиться за счет бюджета, а местные исполнительные органы наделяются правом софинансирования частных приютов для животных. Умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

С 2025 года будут закрыты контактные зоопарки, передвижные зверинцы, а с 2029 года – передвижные океанариумы, дельфинарии и выставки животных.

Также законом вводится институт общественного контроля из числа граждан и общественных организаций, а сопутствующими поправками – увеличиваются штрафы за жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного, – до 200 МРП и 50 дней ограничения свободы. Если жестокое обращение с животными, повлекшее увечье животного или его гибель, было совершено неоднократно, или группой лиц, или по сговору, или взрослым с участием малолетних, или в отношении нескольких животных, предусматривается штраф 1000 МРП и ограничение свободы до одного года. В то же время из этой статьи исключен признак жесткого обращения с животными «из хулиганских побуждений».

Утверждать правила выгула, отлова, временного содержания и умерщвления животных будут акиматы, также они будут регулировать численность бродячих животных.

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