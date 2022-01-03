Они требуют снижения цен на газ
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В Актау вслед за Жанаозенем протестующие перекрывали дорогу
Кадр из видео

В Актау группа из нескольких сотен протестующих перекрывала дорогу в центре города, сообщило ночью местное издание Лада. Как и в Жанаозене, собравшиеся требовали снижения цен на газ, которым заправляется большинство автомобилистов в Мангистауской области.

По его данным, сначала люди собрались у центральной площади «Ынтымак», а затем переместилась на центральную дорогу.

На видео, которое разместило издание, видно, что собравшихся пытаются сдержать силы полиции.

Накануне акции протеста против повышения цен на газ начались в Жанаозене, где собрались сначала десятки, а потом сотни людей. Поздно ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно обсудить ситуацию в регионе, а от протестующих потребовал соблюдения закона.

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