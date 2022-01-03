Протесты в Жанаозене не стихают, Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию

В Жанаозене до поздней ночи люди оставались на улицах, требуя снижения на газ, днем они перекрыли центральную улицу в городе, призывая власти ответить на их требования. В опубликованных глубокой ночью сообщениях в Твиттере президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть ситуацию в городе.

«Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле», - написал Токаев.

Он также потребовал от протестующих действовать в правовом поле. «Демонстранты не должны нарушать общественный порядок», - заявил президент.

«Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», - написал Токаев в другом сообщении.

Протесты в Жанаозене начались утром 2 января, когда десятки, а затем сотни людей собрались в центре города с требованием снизить цены на газ со 120 до 60 тенге. Большинство автомобилей в регионе заправляются газом, выросшая с нового года цена делает его недоступной для людей, заявили протестующие.

В Минэнерго накануне заявили, что ни акимат региона, к которому апеллируют протестующие, ни Минэнерго не может влиять на цены на газ, которые формируются рынком.

Радио «Азаттык» сообщило, что протестующих в Жанаозене поддержали в поселках вокруг города, там также собирались протестующие.

По данным местных жителей, в центре Жанаозена не работает мобильный интернет и перебои со связью.