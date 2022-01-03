В Алматы и Атырау задержаны протестующие

В Алматы около 20 человек, вышедших после поминального обеда по диссиденту Арону Атабеку, были задержаны силами СОБР, сообщает "Радио Азаттык". Кроме того, в Атырау был задержан гражданский активист Макс Бокаев, отбывший срок после земельных протестов 2016 года, а в Шымкенте полиция оцепила дома активистов.

Как сообщил изданию активист Сүйіндік Алдабергенов, вышедших из кафе сначала окружили и взяли в кольцо кеттлинга, а затем загрузили в автозаки со словами "собираетесь на митинг".

По словам политактивиста Марата Турымбетова, присутствовавшие на мероприятии собирались присоединиться к мирному протесту на площади и поддержать начавшиеся вчера протесты в Жанаозене.

По информации "Азаттыка", в Шымкенте полиция также оцепила дома около десятка активистов. Один из них, Нышанали Агадилов, сообщил изданию, что ночью выходил в прямой эфир в поддержку жанаозенцев, а утром собирался выйти на площадь. "Утром пришла полиция и предупредила, что задержит сразу же, как только выйду из дома. Я попытался тайно покинуть дом, но они меня заметили и вернули на место", - рассказал он. В городе усилено патрулирование в районе проспекта Аль-Фараби, ТРЦ Shymkent Plaza, площади Ордабасы и фонтанов "Арбат" и "Кызгалдак".

Кроме того, в Атырау полиция начала задерживать собравшихся на площади Исатая и Махамбета. Задержания показаны в прямом эфире на странице Макса Бокаева в Facebook. Как видно в эфире, сам Бокаев также был задержан и отнесен в автозак несколькими сотрудниками полиции.