АЗС в Мангистауской области подозревают в ценовом сговоре – Мирзагалиев

Агентство по защите и развитию конкуренции проводит расследование в отношении собственников АЗС по возможному ценовому сговору в Мангистауской области, сообщил в понедельник министр энергетики Магзум Мирзагалиев. Как он сообщил в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, маржа заправочных станций от продажи газа составила от 25 до 50%.

Как отметил Мирзагалиев, ежемесячная потребность сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области составляет порядка 18 тысяч тонн, которая покрывается за счет Жанаозенского «КазГПЗ» – 14,5 тысяч тонн и ТОО «Атырауский НПЗ» – 3,5 тысяч тонн. При этом от 70 до 90% автотранспорта использует газ в качестве топлива. По итогам проведенных торгов 20-25 декабря 2021 года закупочная цена для АЗС составила на КазГПЗ - 130 684 тенге за тонну или 77 тенге за литр, АНПЗ – 109 872 тенге за тонну или 65 тенге за литр.

«С учетом затрат на логистику, себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 136 723 тенге за тонну или 80 тенге за литр. Текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге за литр. Соответственно, маржа АЗС составила 20-40 тенге за литр или 25-50%. Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь месяц мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тыс.тг/тн, что по нашему мнению также является выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС», - заявил глава Минэнерго.

В этой связи, по его данным, агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. В то же время, собственниками АЗС Мангистауской области «в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа со 100-120 до 85-90 тенге за литр».

Кроме того, Мирзагалиев пообещал реализовать системные меры по «обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров».

В то же время, министр напомнил, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются «самыми низкими в регионе» и для поддержки местных потребителей ранее стоимость регулировалась и составляла 38 тыс. тенге за тонну.

«Низкие цены не стимулируют рост его производства. В 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 млн. тонн сжиженного нефтяного газа. В 2021 году потребление сжиженного газа на внутреннем рынке выросло до 1,6 млн. тонн. При этом производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа», - подчеркнул глава Минэнерго.

Также, отметил Мирзагалиев, в таких условиях отсутствует инвестиционная привлекательность для расширения производства сырья, что также привело к «постоянному дефициту сжиженного газа на внутреннем рынке, который особенно обострился в 2021 году». Причиной этому послужил двукратный рост с 2019 года стоимости автотранспорта на газе.

Министр также напомнил, что в 2017 году ведомство начало прогнозировать возможный дефицит газа в среднесрочной перспективе, в связи с чем в 2018 году принят закон «О газе и газоснабжении», в котором предусмотрены поправки по поэтапному переходу торгов сжиженным нефтяным газом через электронно-торговые площадки, начиная с 2019 года. И с 1 января 2022 года осуществлен 100%-й переход.