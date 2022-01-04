В Атырау и Уральске сотни человек вышли на митинги в поддержку протестующих в Мангистау

В Атырау и Уральске проходят многочисленные митинги в поддержку протестующих в Мангистау, они собрали сотни человек.

В Атырау жители собрались около рынка «Аламан» и группами направились в сторону площади Исатая и Махамбета. Там уже сотни собрались сотни людей, сообщает газета «Ак Жайык». На видео, поступающих из города, видно, что протестующие вступают в противостояние с силовиками, которые пытаются блокировать им проход.

В Уральске около 500 человек собрались возле гипермаркета «Дина», пишет «Уральская неделя».

Они призвали перекрывать дороги и идти на площадь Абая, которая взята в оцепление полицией. С протестующими на разговор вышел аким города Абат Шыныбеков и первый заместитель начальника полиции Западного Казахстана Жанболат Жаншин.

В настоящее время колонна протестующих двинулись по трассе в город. Мобильный интернет и связь в Уральске частично заблокированы.