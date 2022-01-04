Токаев призывает протестующих «не следовать призывам деструктивных лиц»

Он обещает рассмотреть требования социально-экономического характера
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещает протестующим рассмотреть их требования и призывает не следовать призывам «деструктивных лиц».
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