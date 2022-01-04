Токаев призывает протестующих «не следовать призывам деструктивных лиц»

«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в тч в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», - написал Токаев в Твиттере.

Он также отметил, что правительство «в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр».

Со 2 января в Казахстане ширятся протесты, которые начались в Жанаозене с требования снизить цены на сжиженный газ. Во вторник акции в поддержку протестующих в Мангистауской области проходят практически во всех регионах страны.