У представителей властных структур искаженное представление о жизни людей – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса во вторник заявил, что у представителей властных структур искаженное представление о жизни людей, многие проблемы граждан не решаются, а ключевыми «выгодоприобретателями стали финансово олигархические группы». Он поручил пересмотреть меры господдержки и перестроить деятельность «Банка развития Казахстана».

«Следует признать, про произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее - провальной деятельностью некоторых государственных органов. Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах, обострилась и проблема неравенства, она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере, на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе, многие насущные проблемы граждан не решены», - констатировал президент.

Он подчеркнул, что обеспечение благополучия и качество жизни - главная задача государства, доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики, однако «эта непреложная аксиома не работает».

«Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. И вы это хорошо понимаете и знаете. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны», - сказал Токаев.

Говоря об эффективности и доступности мер господдержки, Токаев заявил, что здесь действует система «друзьям все, остальным по закону», и она «еще больше усиливает олигополию».

«Много справедливых вопросов вызывает и эффективность и доступность мер государственной поддержки. Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу "друзьям - все, остальным - по закону". По сути, данная система еще более усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ. Например, "Банк развития Казахстана", по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства. Правительству поручается перестроить деятельность "Банка развития Казахстана". остаются непрозрачными, неэффективными и процедуры предоставления мер государственной поддержки. Следует кардинально пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы. Особое внимание следует уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах», - поручил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что сохраняются вопросы и по прозрачности закупок фонда «Самрук-Казына». В этой связи он поручил пересмотреть закупки фонда и других нацкомпаний.

«Важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок "Самрук-Казына" и иных национальных компаний», - сказал президент.