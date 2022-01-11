Токаев поручил разработать комплекс мер по контролю инфляции

«Устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке. На фоне произошедших событий, режима чрезвычайного положения возникли серьезные риски спекулятивного давления на национальную валюту. Поручаю национальному банку и агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка», - поручил Токаев на заседании мажилиса парламента во вторник.

Вместе с тем президент указал и на необходимость уже «поставить точку» в вопросе инфляции.

«С целью повышения благосостояния казахстанцев мы неоднократно поднимали зарплаты и пенсии, но каждый разсталкиваемся с неконтролируемым ростом цен. На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики. Пришла пора поставить точку в этом вопросе, стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения. Нужна планомерная работа по снижению инфляции, целевой коридор 3-4% к 2025 году. Правительству совместно с национальным банком и палатой «Атамекен» предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции», - заявил Токаев.

По словам президента, этот комплекс мер должен включать в себя меры по снижению импортной зависимости, снижению избыточного посредничества и инструменты денежно-кредитной политики..

Вместе с тем Токаев обратил внимание на то, чтобы нам нужна новая инвестиционная поликтика.

«В Казахстане созданы все условия для привлечения прямых иностранных инвестиций. Мы заинтересованы в том, чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся. Могу заверить, что государством будут приняты все необходимые меры для восстановления доверия внутренних и иностранных инвесторов. Все обязательства и гарантии государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме. На данном этапе нужна новая концепция инвестиционной политики для повышения привлекательности страны. Отдельно заострю внимание на следующем опросе: в связи с введением режима чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю Национальному баку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны», - поручил Токаев.