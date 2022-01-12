Правительство рассматривает два варианта создания оператора для утилизационного сбора – это будет либо отдельный госоператор, либо он будет создан на базе фонда развития промышленности. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

«В связи с поручением главы государства министерством совместно с представителями общественности, бизнеса и заинтересованными госорганами будут проработаны следующие вопросы. Первое: создание отдельного государственного оператора либо на базе фонда развития промышленности. Второе: пересмотр коэффициентов утилизационного платежа. Третье: предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельхозтехники ваучеров за счет утильсбора», - сказал министр.

Напомним, что накануне президент Касым-Жомарт поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», подчеркнув, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как это положено в зарубежных странах». ТОО «Оператор РОП» создано постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со статьей 387 Экологического кодекса. По данным Брекешева, с 2016 года объем денежных средств оператора, поступивших в виде утильсбора, составил 691,9 млрд тенге.

«Полученные финансовые средства расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством. В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные им средства в виде утильплатежа в размере 338,9 млрд тенге, направлены на решение экологических вопросов 102 млрд тенге и налоги – 49,1 млрд тенге. На сегодняшний день остаток средств находится в банках второго уровня и составляет 220,6 млрд тенге», - проинформировал министр.