Pfizer будет доступен для ревакцинации лиц старше 60 лет – Минздрав

Вакцина Pfizer будет доступна для ревакцинации лиц старше 60 лет. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

«С учетом выявления варианта “Омикрон” реализуются дополнительные меры профилактики. Также важно увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Так, лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложена вакцина Pfizer», - сказала Гиният.

По данным Минздрава, в республике темп вакцинации за последнюю неделю намного снизился, удельный вес привитых за 10 дней января, по сравнению с декабрем, увеличился лишь на 0,2%. На сегодня первым компонентом привито более 9,4 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 79,2%, вторым компонентом привито более 8,7 млн человек с охватом 75,1% от подлежащего взрослого населения. От численности общего населения привито первым компонентом 49,3%, вторым компонентом – 45,8%.

Напомним, что Казахстан закупил 4 млн доз Pfizer для вакцинации детей в возрасте от 12 лет, беременных и кормящих женщин. Бывший глава Минздрава Алексей Цой обещал, что вакцина будет доступна для всех желающих для вакцинации и ревакцинации на платной основе, но когда именно казахстанцы смогут ее получить, неизвестно.