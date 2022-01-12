Казахстан введет обязательное наличие ПЦР-теста на COVID-19 при въезде в страну

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов в интервью МИА «Казинформ» сообщил, что Казахстан введет обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 при въезде в страну.

«Как и во всем мире в Казахстане также планируется введение дополнительных мер предосторожности, в регионах с наиболее высоким уровнем заболеваемости. Так, в рамках проекта Ashyq планируется введение дополнительных ограничительных мер, согласно алгоритма. В целях не допущения ввоза коронавирусной инфекции из-за рубежа, при прибытии будет введено наличие обязательной справки с отрицательным результатом ПЦР тестирования до 72 часов с момента забора образца», - сказал Киясов.

Сегодня на заседании правительства новый министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что ведомство намерено внести на рассмотрение межведомственной комиссии дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне.