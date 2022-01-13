Критический уровень террористической опасности снят в 14 регионах Казахстана

В связи со стабилизацией ситуации в 14 регионах Казахстана республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом отменил критический «красный» уровень опасности в этих регионах, сообщает в четверг сайт КНБ.

«На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована. По этой причине республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей», - говорится в сообщении.

При этом в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях продолжаются мероприятия по установлению и задержанию «террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков». Соответственно, антитеррористическая операция в указанных регионах продолжается, критический «красный» уровень террористической опасности сохраняется.