Ранее он возглавлял столичный департамент по защите и развитию конкуренции
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Абзал Абдикаримов назначен вице-министром национальной экономики
Фото primeminister.kz

Постановлением правительства Абзал Абдикаримов назначен на должность вице-министра национальной экономики, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области. Окончил КазНПУ им. Абая, Kings College London, University of London по программе «Болашак», IE Business School. Член президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих организациях. В разные годы работал в структуре АО «Инвестиционный фонд Казахстана», в АО «НУХ «Байтерек», был советником министра, национальной экономики, директором департамента государственной поддержки предпринимательства МНЭ. С 2019 года был руководителем столичного департамента Агентства по защите и развитию конкуренции.

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