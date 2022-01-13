Абзал Абдикаримов назначен вице-министром национальной экономики

Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области. Окончил КазНПУ им. Абая, Kings College London, University of London по программе «Болашак», IE Business School. Член президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих организациях. В разные годы работал в структуре АО «Инвестиционный фонд Казахстана», в АО «НУХ «Байтерек», был советником министра, национальной экономики, директором департамента государственной поддержки предпринимательства МНЭ. С 2019 года был руководителем столичного департамента Агентства по защите и развитию конкуренции.



