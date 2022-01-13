МИОР проводит проверку и изучает все факты задержаний журналистов во время митингов

«Министерство внимательно отслеживает каждый случай задержания представителей СМИ. В настоящее время совместно с правоохранительными органами проводится проверка и изучаются все факты задержаний. Следует отметить, что основными проблемами при выявлении фактов задержания является отсутствие на журналистах отличительных знаков, что создавало проблему в предоставлении им доступа на осуществление профессиональной деятельности», - заявили в МИОР.

Здесь напомнили, что в стране для представителей СМИ действуют «Правила деятельности журналиста (представителя средства массовой информации), присутствующего на мирных собраниях», которыми закреплены соответствующие отличительные знаки. Формами отличительных знаков журналиста являются жилет, нарукавная повязка, наклейка, которые должны быть четко видны.

Вместе с тем МИОР заявило, что «отдельные представители СМИ в указанный период событий были задержаны по фактам нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, а также за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения и прямым образом не осуществляли свою профессиональную деятельность».

«Министерство призывает отнестись с пониманием и строго соблюдать требования режима чрезвычайного положения, а также иметь отличительные знаки журналистов при освещении массовых мероприятий. Данный вопрос находится на постоянном контроле министерства», - указывается в сообщении.