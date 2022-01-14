Казахстан обновил рекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный суточный прирост за время пандемии.

Лидером по приросту остается столица – 5 548 случаев. В Алматы зарегистрировано 1 115 новых случаев, в Карагандинской области – 820, в Атырауской области – 437, в Шымкенте – 370, в Актюбинской области – 323, в Кызылординской области – 318, в Акмолинской области – 290, в Алматинской области – 257, в Мангистауской области – 200, в Западно-Казахстанской области – 186, в Павлодарской области – 150, в Туркестанской области – 147, в Жамбылской области – 104, в Костанайской области – 97, в Восточно-Казахстанской области – 31, в Северо-Казахстанской области – 25.

Всего в стране подтверждено 1 024 004 случая КВИ.