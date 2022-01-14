Еще три региона Казахстана перешли в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 января еще три региона перешли в «красную» зону по темпам распространения коронавируса, два региона перешли в «желтую» зону.

В «красную» зону перешли из «желтой» Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области, в «желтую» зону из «зеленой» - Алматинская и Жамбылская области.

В «красной» зоне также находятся столица, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская области, в «желтой» зоне - Костанайская область.

В «зеленой» зоне остаются Туркестанская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.