В Шымкенте и трех регионах отменяют режим ЧП

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в городе Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Карагандинской областях, сообщает Акорда.

Режим ЧП в Шымкенте и регионах будет отменен сегодня с 18:00.

Напомним, что ранее режим ЧП был снят в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

В остальных регионах Казахстана режим ЧП пока действует. Он был введен в течение 5 января сначала в Алматы и Мангистауской области, потом в Алматинской области, а затем и во всех регионах Казахстана.