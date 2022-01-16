41 тело похитили из моргов Алматы – глава департамента полиции

Нападавшие на Алматы не оставляли раненых и убитых, поэтому похитили из моргов 41 тело, заявилв воскресенье вечером в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

«Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой. В эти дни было семь нападений на морг, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами», - сказал он.

Таймерденов также заявил, что нападавшие забирали тела погибших и от здания департамента полиции, которое они атаковали вечером 5 января.

Начальник полиции не уточнил, есть ли тела погибших нападавших сейчас в моргах города.

Накануне директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова утверждала, что нападавшие после получения лечения «уходили из больниц в сопровождении вооруженных людей». «Даже из реанимации уходили», - сказала она.

Таймерденов, восстанавливая хронологию событий, заявил, что утром 5 января «одномоментно с разных районов и окраин» в центр Алматы «направилась 20-тысячная толпа», которая прорвала линии обороны из сотрудников полиции и прибыла на площадь Республики и предприняла попытки захвата акимата.

«С учетом ограниченного пространства и плотности людей в акимате полицейскими оружие не использовалось, так как могло привести к большим человеческим жертвам. В этой связи полиция была вынуждена отступить, не применяя оружия. Нападавшими началось разграбление акимата и путем поджога уничтожение имущества», - добавил Таймерденов.

Он также повторил вывод об организованности и скоординированности нападения, заявив, что оружейные магазины грабили «практически одновременно». В Алматы было похищено, по его данным, 1347 единиц оружия, в том числе 501 нарезного, 807 гладкоствольного и 39 газотравматического оружия.